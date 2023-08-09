نتنياهو يقرر تحويل الأموال للسلطات العربية وسموتريش يرفض

قرر رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو مساء اليوم الأربعاء، تحويل الأموال المخصصة للسلطات المحلية العربية، فيما أعلن وزير المالية أنه لا ينوي العدول عن قرار التجميد.

وقال مكتب رئيس الوزراء لدى الاحتلال، إنه تقرر تحويل الأموال المخصصة للسلطات المحلية العربية بعد الفحص والرقابة والتأكد من أنها ستصل إلى أهدافها المناسبة.

من جانبه، أعلن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، أنه لا ينوي العدول عن قراره عدم تحويل الاعتمادات الى السلطات المحلية العربية.

واشترط سموتريتش في تصريحات صحفية، تقديم هذه الميزانيات بتطبيق آليات مراقبة بهدف ضمان أن تصل هذه الأموال إلى المواطنين العرب نفسهم وليس إلى جهات أخرى.

وقال سموتريتش، إنه شكل طاقما خاصا في وزارته لدراسة المسألة.

وأول أمس الاثنين، قرر سموتريتش، تجميد تحويل مليارين ونصف مليار شيكل كانت مخصصة للبلدات العربية وبرامج التعليم الفلسطينية في القدس.