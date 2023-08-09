الدعليس: ما جئنا إلا لنخدم أبناء شعبنا ونعزز الحاضنة الشعبية

قال رئيس متابعة العمل الحكومي بغزة، عصام الدعليس:"نحن ما جئنا إلا لنخدم أبناء شعبنا الفلسطيني الذين تحملوا معنا الحصار على مدار سبعة عشر عام".

وجاء حديث الدعليس خلال خطاب له في لقاء خاص جمعه مع موظفي الفئة العليا في العمل الحكومي.

وتابع الدعليس مخاطبًا الحضور:" نحن جئنا في العمل الحكومي لنعزز حاضنتنا الحاضنة الشعبية التي احتضنت مقاومتنا، لذلك اخواني وأخواتي الكرام لابد من أن نرفع الرأس عاليا ونحن نتقرب إلى الله في خدمة المواطن الفلسطيني".

وأضاف: "ولابد من أن نستشعر المسؤولية عند تقديم أي خدمة للمواطن الفلسطيني، وما دمنا نقول أننا جئنا في خدمة المواطن الفلسطيني، فعلينا أن نسعى إلى أعلى درجات ارضاء المواطن الفلسطيني".

وخاطب الدعليس موظفي الفئة العليا قائلًا: "رسالتي لكم أن ارفعوا أعلى درجات التذلل للمواطن الفلسطيني وخدمته وهذه رسالتنا لابناء شعبنا ورسالتنا لموظفينا نحن في خدمتكم".