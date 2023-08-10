الطقس: أجواء حارة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الخميس، حارا في معظم المناطق وشديد الحرارة في الأغوار.

ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من المعدل العام بقليل، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وغدا الجمعة، يكون الجو حارا في معظم المناطق وشديد الحرارة في الأغوار، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحدود درجتين مئويتين.

والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.