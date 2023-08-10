قاسم: مهاجمة أجهزة السلطة لجنازة الشهيد خليفة سلوك معيب

قال الناطق باسم حركة "حماس" حازم قاسم، إن مهاجمة أجهزة السلطة لجنازة الشهيد أمير خليفة في نابلس سلوك معيب وطنيًا وأخلاقيًا.

وأكد قاسم في تصريح صحفي، أن الاعتداء على جنازة الشهيد خليفة تمثل انتهاكًا فاضحًا لقدسية الشهداء.

وشدَّد على أن اعتداء السلطة على جنازة الشهيد أمير خليفة هو اعتداء على كل الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن أجهزة السلطة تتعمَّد ملاحقة المقاومين وأصحاب الفكر المقاوم بهدف محاولة ردعهم.

ونوَّه قاسم إلى أن اعتداء السلطة على جنازة الشهيد أمير خليفة هدفه منع تمجيد المقاومة.

وأطلقت عناصر أجهزة السلطة، اليوم الخميس، النار على المشيّعين خلال جنازة الشهيد أمير خليفة في مدينة نابلس.

وأظهرت مقاطع مسجَّلة، قيام عناصر أمن السلطة بإطلاق النار في أثناء سير المشيّعين بجنازة الشهيد خليفة خلال نقله لبيته لإلقاء نظرة الوداع عليه.

وكما أظهرت المقاطع تفرق المشيّعين خشية من إطلاق النار الذي قامت به عناصر أمن السلطة، حيث تواجدت هذه العناصر بشكل ملحوظ. واضطر المشيّعون لتغيير مسار جنازة الشهيد بعد الإطلاق الكثيف لعناصر أمن السلطة للرصاص.