بالرابط.. إعلان النتائج النهائية للوظائف التعليمية بغزة

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم الخميس، النتائج النهائية للوظائف التعليمية للعام 2023-2024، في قطاع غزة بالتعاون مع ديوان الموظفين العام.

وأوضحت الوزارة في صحفي اليوم الخميس، أنه بإمكان المتقدمين الاستعلام عن النتائج والدور العام، ودور المياومة من خلال بوابة الاستقطاب الإلكتروني عبر الرابط التالي.

وبدأت مقابلات وظائف التعليم يوم 11 حزيران/ يونيو الماضي، وانتهت يوم 26 تموز/ يوليو الماضي.

وعُقدت مقابلات التوظيف، في مقر وزارة التربية والتعليم العالي الرئيس بمدينة غزة، ومقر ديوان الموظفين العام.