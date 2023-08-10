سناب شات تتيح خيار الوضع المظلم للجميع

قررت منصة سناب شات إتاحة خيار الوضع المظلم، للمستخدمين جميعهم في نظام أندرويد، وعدم تخصيصه فقط لمشتركي خدمة سناب شات بلس المأجورة.

ويمكن للمستخدمين تفعيل خيار الوضع المظلم بالتأكد من تحديث التطبيق إلى النسخة الأحدث في متجر التطبيقات، ثم الذهاب إلى الإعدادات، ثم الضغط على خيار مظهر التطبيقات”، ثم اختيار مظلم دائمًا.

ويمكن التبديل إلى الوضع النهاري بالضغط على خيار مضيء دائمًا.

ومن الملاحظ غياب خيار التبديل بين الوضعين النهاري والمظلم بشكل تلقائي مع نظام التشغيل حتى الآن، كما هو الحال في معظم التطبيقات الأخرى.

وأعلنت منصة سناب شات عن خيار الوضع المظلم في أبريل/ نيسان الماضي، وكان متاحًا لمشتركي سناب شات بلس للاستخدام المبكر، قبل أن يتوفر حاليًا لمستخدمي النسخة المجانية من الخدمة.

ومن فوائد خيار الوضع المظلم، أنه يساعد في تقليل إجهاد العين أثناء استخدام التطبيق ليلًا، إضافةً إلى مزايا أخرى مثل توفير طاقة البطارية.