نجاة وزير الدفاع اللبناني من محاولة اغتيال

نجا وزير الدفاع اللبناني موريس سليم من محاولة اغتيال بالرصاص في منطقة جسر الباشا شرقي العاصمة بيروت.

وأكد وزير الدفاع اللبناني في تصريحات نقلتها وسائل إعلام لبنانية سلامته بعد حادث إطلاق نار استهدف سيارته.

وتأتي هذه الحادثة بعد يوم واحد فقط من قتل مسلحين أحد عناصر حزب الله اللبناني.

وأصدرت العلاقات الإعلامية في حزب الله يوم أمس، بياناً أوضحت فيه طبيعة الإشكال الذي وقع عند منعطفات الكحالة في منطقة عاليه في محافظة جبل لبنان.

وأوضحت أنّ "المسلحين بدأوا برمي الحجارة أولاً ثم بإطلاق النار، ما أسفر عن ‏إصابة أحد الإخوة المولجين بحماية الشاحنة، وتم نقله بحال الخطر إلى المستشفى ‏حيث استشهد لاحقاً".

كذلك، أفاد بيان الجيش اللبناني بأنّ قوة من الجيش "حضرت إلى المكان وعملت على تطويق الإشكال، وتمّ نقل حمولة الشاحنة إلى أحد المراكز العسكرية، وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص".