أليكم أسباب اختناق الأطفال أثناء الرضاعة

الأطفال الرضع هم الأكثر إصابة بالاختناق، فما زال الطفل الرضيع لا يستطيع المضغ ولم تقوَ عضلات البلع لديه، كما أن جهازيه العصبي والحركي في طور النمو ولم ينضجا بعد.

وتواجه الأمهات حديثات الولادة صعوبة في التعامل مع اختناق الرضع أثناء الرضاعة، ما يسبب الذعر لهن فإذا كان الطفل يختنق بحليب الأم فقد يكون ذلك بسبب عدم تطوير مهاراته في البلع بشكل كامل.

أسباب اختناق الرضيع:

اختناق الرضع في أثناء الرضاعة.

اختناق الرضع في أثناء القيء.

اختناق الرضع نتيجة البلغم الكثيف.

اختناق الرضع بالطعام، وهو الأكثر شيوعًا.

اختناق الرضع ببعض الأشياء في المنزل، مثل البلي والعملات المعدنية الصغيرة، وغيرهما من الأشياء.

كيفية منع الاختناق أثناء الرضاعة الطبيعية؟

قد يقلل الاستلقاء على الجانب أيضاً من حوادث الاختناق، حيث قد يسمح هذا للطفل بالتخلي عن الثدي وترك الحليب يتدفق خارج فمه لتجنب الاختناق.

يمكنك أيضاً شفط الحليب لبضع دقائق قبل الرضاعة لمنع الاختناق.

يجب توخي الحذر أثناء شفط الحليب أو ضخه لأن القيام بذلك لمدة أطول قد يؤدي إلى زيادة مخاطر الاختناق، لذا استشيري الطبيب ليعلمك الطريقة الصحيحة لسحب حليب الثدي أو شفطه.