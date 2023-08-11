حمادة: المقاومة تراقب جيدًا أفعال الحكومة الفاشية بالقدس

نظّمت حركة المقاومة الإسلامية حماس، بعد صلاة الجمعة، وقفة جماهيرية حاشدة نصرة للقدس ودعمًا للمقاومة في الضفة المحتلة.

وأكد الناطق باسم الحركة عن مدينة القدس محمد حمادة أن المقاومة الفلسطينية تراقب جيدًا أفعال الحكومة الفاشية والمستوطنين، مشددًا أن سيف القدس سيظل مسلطًا فوق رقبة المحتل، حتى تحرير المسجد الأقصى.

وقال حمادة، خلال في كلمة له خلال الوقفة، إن العدو الصهيوني ينفذ مخططًا خبيثًا لتهويد القدس، "والطقوس التلمودية للمستوطنين بالمسجد الأقصى، دليل على الحرب الدينية".

وشدد حمادة على أن مخططات الاحتلال الفاشية لن تفلح في تهجير المقدسيين وتفريغ القدس من أهلها، "والشعب الفلسطيني في كل أماكن وجوده ينتفض من أجل المسجد الأقصى".

وطالب حمادة الأمة العربية والإسلامية أن تستنفر من أجل المسجد الأقصى والدفاع عنه.

وبيّن أن العدو الصهيوني واهم إن توقّع تراجع المقاومة بعد الجرائم الفاشية التي يقترفها بالضفة والقدس.