جنان حنتش.. طالبة فلسطينية تحفظ نصف القرآن في 6 أيام

تمكنت الطالبة الفلسطينية جنان حنتش من مدينة الخليل من حفظ نصف القرآن في 6 أيام فقط، على حد قولها.

وقالت الطالبة البالغة من العمر 16 عامًا، إنها تمكنت من “حفظ 16 جزءًا من القرآن الكريم خلال 6 أيام، إضافة إلى تثبيت الأجزاء المتبقية التي بدأت حفظها عندما كانت بعمر 12 سنة”.

وأضافت جنان حنتش أنها لم تستوعب الموضوع في البداية وكانت تراه صعبًا، لكن بعد العديد من المحاضرات والورش التدريبية، دخلت التجربة وتمكنت في هذه المدة الوجيزة من تحقيق حلمها بأن تكون “حاملة لكتاب الله حفظًا وتثبيتًا”.

وتطمح عائلة الطالبة جنان حنتش لتكرار التجربة نفسها مع إخوتها السبعة.

وقالت أم جنان إن العلاقة مع ابنتها طوال مراحل هذه التجربة قامت على الصداقة وتقديم النصائح، مشيرة إلى أن ابنتها كانت تواجه الكثير من الضغط، لكن بفضل مساعدة أفراد العائلة جميعها تمكنت من النجاح.

يذكر أن الطالبة جنان حنتش إلى جانب حفظها للقرآن الكريم، تحفظ أيضًا أكثر من 500 حديث نبوي شريف، وتسعى جاهدة لحفظ كتابَيْ صحيح البخاري ومسلم، على حد قولها.

المصدر : الجزيرة مباشر