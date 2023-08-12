قاسم: هتاف الأحرار باسم الضيف لتجسيده ثورة لن تهدأ لانتزاع الحرية

قال حازم قاسم الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس): "في يوم ميلاد قائد أركان المقاومة في فلسطين، المظفر بإذن الله محمد الضيف..أدام الله ظلك سنداً لشعبنا رعباً للاحتلال".

جاء ذلك بمناسبة حلول ذكرى مولد القائد العام لكتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وأضاف خلال تغريدة له عبر تويتر، اليوم السبت: إن "هتاف الأحرار باسم الضيف في القدس والأقصى وعلى امتداد فلسطين وخارجها؛ لثقتهم الكاملة بما يمثله من نخوة الثائر ورجولة المواقف وتجسيده للثورة التي لا تهدأ، والقتال المتواصل لانتزاع الحرية".