بث مباشر ريال مدريد واتلتيكو بيلباو الجولة الأولى الدوري الإسباني.. يفتتح ريال مدريد مشواره في الدوري الإسباني لموسم 2023-2024، بمواجهة قوية مع فريق الباسك اتلتيكو بيلباو.

ويسعى ريال مدريد إلى حصد أول 3 نقاط في مشوار استعادة اللقب، بعد أن فقده الموسم الماضي لصالح فريق برشلونة الإسباني، فيما احتل الفريق الملكي وصيف البطولة.

مباشر ريال مدريد واتلتيكو بيلباو

ويبحث مشجعي الفريق الأبيض، عن مشاهدة مباراة ريال مدريد واتلتيكو بيلباو مباشر عبر الانترنت، حيث تعرض المباراة عبر القنوات المشفرة.

نضع لكم في موقع الرسالة نت، رابط لمشاهدة المباراة مباشرة عبر الانترنت، من خلال (الضغط هنا).

حيث يمكن لمن أراد مشاهدة المباراة، مشاهدتها في وقتها بشرط أن يكون متصلاً جهازه بالانترنت، ويكون الانترنت بسرعة مناسبة لتقنية البث المباشر.

موعد مباراة ريال مدريد واتلتيكو بيلباو

ومن المقرر أن تنطلق المباراة النارية، مساء اليوم السبت كما المعتاد في مباريات الدوري الإسباني التي تأتي عادة في أول يومين من الأسبوع.

ويأتي توقيت مباراة ريال مدريد وأتلتيكو بيلباو في العالم العربي كالتالي:

توقيت القدس والقاهرة والسعودية وقطر والكويت ولبنان والبحري والأردن 10:30 مساءً

الإمارات وسلطة عمان 11:30 مساءً

الخرطوم وطرابلس 9:30 مساءً

تونس والجزائر والمغرب 8:30 مساء.

وتنقل مباراة ريال مدريد واتلتيكو بيلباو حصرًا في الشرق الأوسط على قناة بي إن سبورت القطرية، حيث أنها حازت على حقوق بث الدوري الإسباني.

ويواجه أيضًا في الدوري الإسباني فريق ريال سوسيداد فريق جيرونا، كما يواجه لاس بالماس فريق ريال ما يوركا.

وانطلقت الدوريات الكبرى، أمس الجمعة، مع بدء الدوري الإنلجيزي، حيث فاز فريق مانشستر سيتي على فريق بيرلني بنتيجة 3 صفر.

وسجل في اللقاء إيريلك هالاند هدفين بينما سجل الهدف الثالث لاعب الوسط الإسباني رودريغو.

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