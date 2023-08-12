مسؤول (إسرائيلي): السلطة ستقبل بأي شيء يقدم لها مقابل صمتها عن تطبيع السعودية

قال مسؤول (إسرائيلي) إن السلطة الفلسطينية ستقبل أي شيء سيقدم لها لا سيما الأمور الاقتصادية، من السعوديين والأميركيين في إطار عملية المفاوضات الجارية من أجل التوصل لاتفاق تطبيع وتسوية.

وبحسب المسؤول (الإسرائيلي) الذي تحدث لموقع واي نت، فإن "تل أبيب" مستعدة للدخول في مفاوضات مع السلطة الفلسطينية، لكن ليس من الواضح حتى أن أبو مازن يريد ذلك.

وقال: في النهاية يتعين على السعودية منحهم شيئًا، لضمان صمتهم بل ورضاهم عن تطبيع السعودية مع الاحتلال.

وشدد على أن الحكومة الحالية في "إسرائيل" ليس لديها ما تعطيه للفلسطينيين، ولذلك لن يكون هناك أي تجميد للبناء الاستيطاني حتى ولو لثانية واحدة.

تحركات إقليمية

وكان رئيس وزراء حكومة فتح محمد اشتية قال قبل أيام، إن هناك حراكًا سياسيًا مهمًا تشهده المنطقة، ورئيس السلطة محمود عباس يشارك في هذا الحراك بنشاط عالي.

وأضاف: "نحن ندرك وواثقون بأن السعودية تعتبر أن القضية الفلسطينية محط اهتمامها، وعلى رأس أولوياتها في مداولاتها الإقليمية والدولية".

ويدور الحديث في الأيام الأخيرة عن حراك كبير تقوده الولايات المتحدة للتوصل لاتفاق تطبيع بين المملكة و"إسرائيل"، وسط أنباء عن تقدم في هذا الملف.

قمة ثلاثية

ويترافق الحديث عن تطبيع السعودية مع قمة ثلاثية بين رئيس السلطة وزعيم حركة فتح محمود عباس والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني عبد الله الثاني غداً الأحد في مدينة العلمين المصرية.

القمة التي تأتي للتباحث في آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، تهدف إلى ترتيب الخطوات المقبلة مع السلطة لمحاولة إنهاء المقاومة المتصاعدة بالضفة الغربية.

وتترافق القمة مع جهود أمريكية لإجبار الاحتلال على تقديم حزمة تسهيلات كبيرة للسلطة الفلسطينية لضمان استمرار قدرتها على محاربة المقاومة.