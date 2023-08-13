تعرف على حالة الطقس في فلسطين اليوم الأحد 13 أغسطس 2023

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأحد، شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحدود 8 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو حارا في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاثنين: يستمر الجو شديد الحرارة، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الثلاثاء: يكون الجو حارًا في معظم المناطق وشديد الحرارة في الأغوار، ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأربعاء: يكون الجو حارًا في معظم المناطق وشديد الحرارة في الأغوار، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجويّة المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصّة في ساعات الذروة، واشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافّة.