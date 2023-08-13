الرسالة تكشف عن موعد صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية

قال صبحي المغربي الناطق الاعلامي للهيئة العليا للمطالبة بحقوق فقراء ومنتفعي الشؤون الاجتماعية " أبلغنا المفوض العام للشؤون الاجتماعية في غزة لؤي المدهون خلال اجتماع عقد معنا اليوم، عن موعد صرف مخصصات الشئون الاجتماعية رسمياً".

وأكد المغربي في تصريح خاص بالرسالة أن عملية صرف مخصصات الشؤون ستكون يوم الثلاثاء خلال الأسبوع الجاري حسب نظام الفئات المعمول به.

يذكر أن مخصصات الشئون الاجتماعية لم تصرف إلا لمرة واحدة منذ بداية العام 2023، كما تأخر موعد صرفها لأشهر.

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