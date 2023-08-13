تحديد موعد صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية لشهر 8 أغسطس 2023.. رابط الفحص، قال صبحي المغربي الناطق الاعلامي للهيئة العليا للمطالبة بحقوق فقراء ومنتفعي الشؤون الاجتماعية " أبلغنا المفوض العام للشؤون الاجتماعية في غزة لؤي المدهون خلال اجتماع عقد معنا اليوم، عن موعد صرف مخصصات الشئون الاجتماعية رسمياً".

وأكد المغربي في تصريح خاص بالرسالة أن عملية صرف مخصصات الشؤون ستكون يوم الثلاثاء خلال الأسبوع الجاري حسب نظام الفئات المعمول به.

يذكر أن مخصصات الشئون الاجتماعية لم تصرف إلا لمرة واحدة منذ بداية العام 2023، كما تأخر موعد صرفها لأشهر.

لفحص رابط صرف مخصصات الشئون الاجتماعية من هنـــــــــا

وخلال الفترة الماضية تصدر رابط فحص شيكات الشؤون الاجتماعية لشهر أغسطس 2023 وموعد صرفها، عناوين البحث عبر محركات "جوجل"، حيث تساءل المنتفعون والأسر المحتاجة في قطاع غزة والضفة الغربية حول موعد صرف مخصصات الشؤون.

ويُسهم الاتحاد الأوروبي بنحو 50% من الدفعة الواحدة التي تصرف لأسر الشؤون الاجتماعية، بينما تدفع السلطة النصف الآخر من موازنتها.

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ويتضمن موقع وزارة التنمية الاجتماعية الكثير من الزوايا التي يمكن الإطلاع عليها سريعا في ظل سلاسة التعامل معه في الوقت الحالي، إذ بالإمكان الاستفادة من الخدمات التي تقدمها خصوصا للأسر الفقيرة في جميع محافظات الوطن.

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على الموقع الإلكتروني لوزارة التنمية بالضفة، علما أن هذه الدفعة تشمل نحو 111 ألف اسم، بينهم نحو 80 ألف من قطاع غزة.

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موعد صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية 2023

قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في فلسطين شادي عثمان، إن الوزارة قامت بتحويل المساهمة المالية الخاصة بصرف شيكات الشؤون الاجتماعية الى وزارة المالية في الحكومة الفلسطينية قبل ايام قليلة.

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وينتظر المستفيدون من شيكات الشؤون المخصصة للأسر المستورة والمتعففة في قطاع غزة والضفة الغربية، أي إعلان عن وزارة التنمية بخصوص موعد صرف المخصصات التي تأخرت لعدة أشهر.





شيكات الشؤون الاجتماعية في فلسطين تستفيد منها عدة فئات مختلفة. ومن بين هذه الفئات:

الأسر المحتاجة: تُقدم شيكات الشؤون الاجتماعية للأسر المحتاجة التي تعاني من ظروف اقتصادية صعبة. يتم تحديد استحقاق الأسر وفقًا للمعايير المحددة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية.

ذوي الإعاقة: يُمكن لشيكات الشؤون الاجتماعية أن تكون دعمًا ماليًا لذوي الإعاقة في فلسطين. يتم توجيه هذه المساعدات لتغطية احتياجاتهم المالية والطبية والتأهيلية.

المرضى: يُمكن أن تُستخدَم شيكات الشؤون الاجتماعية لدعم المرضى في فلسطين، سواء كانوا يحتاجون إلى دفع تكاليف العلاج أو شراء الأدوية اللازمة.

الأيتام: يُقدم دعم مالي للأيتام من خلال شيكات الشؤون الاجتماعية، وذلك لتلبية احتياجاتهم الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية والسكن.

المسنين: يُمكن أن تكون شيكات الشؤون الاجتماعية مصدرًا للدعم المالي للمسنين في فلسطين، وذلك لتغطية نفقاتهم الحياتية والطبية.

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