اعتداءات للمستوطنين شرق رام الله واعتقالات بطولكرم ونابلس والقدس

نفذ مستوطنون اعتداءات جديدة، الأحد، في إحدى المدارس الفلسطينية الواقعة شرق رام الله، فيما اعتقلت قوات الاحتلال خمسة شبان من طولكرم ونابلس والقدس.

واقتحم مستوطنون مدرسة "رأس التين" شرق رام الله، والمهددة بالهدم من قبل سلطات الاحتلال، وحطموا نوافذها، وقاموا بتخريب محتوياتها.

و‏تقع المدرسة في تجمع بدوي بأراضي قرى كفر مالك، وخربة أبو فلاح، والمغير شرق رام الله، وشيدت عام 2020، ضمن مدارس التحدي التي أقامتها هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ووزارة التربية والتعليم.

وأصدر الاحتلال قبل عامين قراراً يقضي بهدم المدرسة، بحجة أنها تقع في منطقة خاضعة للسيطرة (الإسرائيلية) الكاملة، ويحظر فيها البناء لأي سبب كان حتى لو كانت مدرسة.

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال شابين من طولكرم، وهما فراس محمد شحادة من مخيم طولكرم، وذلك أثناء مروره عبر حاجز زعترة العسكري جنوب نابلس، وليث حدرب من بلدة عتيل، بعد استدعائه للمقابلة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال شابا في بلدة سبسطية شمال غرب نابلس، بينما اعتقلت الشابين قصي أبو سلعوم وعبد سكافي من حي الثوري، ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.

حرية نيوز