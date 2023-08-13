الاحتلال يطلق طلقات تحذيرية: إلقاء زجاجة حارقة من الجانب اللبناني

تقارير (إسرائيلية) تقول إن أحد ناشطي "حزب الله" اللبناني، المعروفين لدى أجهزة أمن الاحتلال، ألقى زجاجة حارقة باتجاه "الجانب الإسرائيلي"؛ الجيش يطلق طلقات تحذيرية لإبعاد الناشط عن المنطقة الحدودية؛ فيما لم تقع أي أضرار.

ادعت وسائل إعلام عبرية، الأحد، أن عنصرا من "حزب الله" اللبناني ألقى زجاجة حارقة تجاه "الأراضي الإسرائيلية" بالقرب من منطقة "المطلة"، الأمر الذي دفع الجيش إلى الرد بإطلاق طلقات تحذيرية في الهواء.

وبحسب التقارير، فإن الزجاجة الحارقة لم تسفر عن وقوع أضرار في المنطقة. وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الناشط المذكور "معروف لدى السلطات الإسرائيلية".