قالت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا"، إنّ "أربعة أشخاص على الأقلّ، قتلوا في هجوم إرهابي، شنّه رجلان مسلّحان على مرقد شاه شيراغ" في مدينة شيراز.

وقُتل أربعة أشخاص، إثر هجوم استهدف مزارا دينيًّا في مدينة شيراز، جنوبيّ إيران، مساء الأحد، تبنّاه تنظيم "داعش"، بحسب ما أعلن التلفزيون الإيراني.

وقالت الوكالة، إن "أربعة أشخاص على الأقلّ، قتلوا في هجوم إرهابي، شنّه رجلان مسلّحان على مرقد شاه شيراغ" في مدينة شيراز.

وأوضحت وسائل إعلام إيرانية، أن "الأمن أغلق حرم شاه جراغ والشوارع المحيطة"، مشيرة إلى أن "البحث مستمرّ عن أحد مهاجمي" المزار الديني.

من جهتها، قالت وكالة "تسنيم" للأنباء، إنّ أحد المهاجمين تمّ توقيفه في حين لاذ الآخر بالفرار.

وهذا ثاني هجوم يستهدف ضريح "أحمد بن موسى الكاظم"، شقيق الإمام الرضا، في أقلّ من عام.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2022، قُتل 13 شخصا، وأصيب 30 آخرون بجروح في هجوم مسلّح استهدف المزار نفسه. ويومها، أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي، مسؤوليته عن الهجوم.

وفي تمّوز/ يوليو الماضي، قال موقع "ميزان أونلاين"، التابع للسلطات القضائية الإيرانية، إنّ رجلين أُعدما علنا، لضلوعهما في الهجوم على الضريح في شيراز.