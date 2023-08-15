مركز حماية يرسل إحاطة لشخصيات أممية بشأن الهدم والتهجير في القدس

وجه مركز حماية إحاطة لعدد من الشخصيات الأممية والهيئات الدولية بشأن سياسة الهدم والتهجير في القدس المحتلة عبر فيها المركز عن بالغ قلقه من استمرار قيام سلطات الاحتلال (الإسرائيلي) بهدم المباني السكنية والتجارية الخاصة بالفلسطينيين في شرق القدس المحتلة.

والتي كان آخرها اليوم الثلاثاء حيث شرعت شرطة الاحتلال بإخطار 20 منشأة في حي وادي الجوز بالقدس، مستهدفة المنشآت في المنطقة الصناعية الرئيسية بالقدس.

وتواجه 37 منشأة تجارية وصناعية من أصل 200 منشأة في حي وادي الجوز خطر الهدم لصالح إقامة أضخم مشروع إسرائيلي استيطاني يُطلق عليه "وادي السيليكون" وذلك وسط توترات أمنية بسبب سلوك حكومة الاحتلال العنصري الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبشكل خاص في الضفة الغربية والقدس.

واعتبر المركز في إحاطته ان هذه الأفعال تهدف إلى تقليص الوجود السكاني الفلسطيني، وإحكام السيطرة على شرقيّ القدس، وهو ما يشكل انتهاكًا فاضحاً للقانون الدولي.

واستمراراً لسياسة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة والقدس الشرقية على وجه الخصوص بالإضافة الي إحداث تغيير في الوضع الديموغرافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقطع التواصل الجغرافي بين التجمعات السكانية وتقييد قدرة الاقتصاد الوطني على البقاء والنماء.