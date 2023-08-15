القيادي أبو عرة يدعو لنصرة الأسرى بكافة الوسائل وفضح جرائم الاحتلال بحقهم

أكد القيادي في حركة حماس مصطفى أبو عرة، على أن المطلوب شعبياً وفصائليا ورسميا الوقوف مع الأسرى ومناصرتهم بكافة الوسائل والأساليب.

ودعا أبو عرة إلى فضح ممارسات الاحتلال الإجرامية بحق الأسرى أمام الإعلام والمحاكم والمؤسسات الدولية لحقوق الأسرى، ورفع دعاوى لهذه المؤسسات ومحاكمة الاحتلال على جرائمه، وتصعيد المقاومة الفلسطينية نصرة للأسرى ودفاعا عنهم حتى ينالوا حريتهم.

وقال إن الاعتقال الإداري سيف مسلط على رقاب الشباب الفلسطيني، وطحن سنين من أعمار الشباب والقيادات والكوادر التنظيمية من كافة الفصائل الفلسطينية.

وأوضح أن الأسرى الإداريين خاضوا معارك كثيرة مع إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية سواء كانت معارك جماعية أو فردية.

وأضاف أن قمة هذه المعارك الإضراب عن الطعام، وخاصة الإضرابات الفردية التي استمر بها المضربون شهوراً، وأودت قبل أشهر بحياة الأسير المضرب عن الطعام الشهيد البطل المقدام خضر عدنان.

ولفت إلى أنه لا يكاد يخلو شهر من حالة أو حالات من الإضراب الفردي عن الطعام، فضلا عن الخطوات التصعيدية من قبل الإداريين بشكل عام مثل إرجاع وجبات طعام وامتناع عن حضور المحاكم ومقاطعتها.

وأشار إلى أن الأسرى يواصلون الخطوات التصعيدية في وجه السجان احتجاجا على الإجراءات القمعية بحقهم مثل اقتحام الأقسام والتفتيش المهين ومصادرة مقتنيات الأسرى، ومنع الزيارة للكثير من الأسرى والعزل الانفرادي، حيث يعزل الاحتلال قرابة أربعين أسيراً على رأسهم القيادي في حماس رأفت ناصيف.

ويواصل الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال الإسرائيلي خطواتهم الاحتجاجية وبرنامجهم النضالي ضد جريمة الاعتقال الإداري بحقهم، وذلك لليوم الثالث عشر على التوالي.

ويعتزم الأسرى الإداريون اليوم، تنفيذ خطوة الاعتصام في الساحات وعرقلة عملية الفحص الأمني، تزامناً مع استمرار 9 أسرى إداريين في إضرابهم المفتوح عن الطعام، رفضاً لتواصل اعتقالهم الإداري.

وتتواصل الدعوات الفلسطينية لإسناد الأسرى الإداريين داخل سجون الاحتلال، ودعم خطواتهم الاحتجاجية وبرنامجهم النضالي ضد إدارة مصلحة السجون، التي تُصعّد من اعتداءاتها بحقهم وتعتقلهم في ظروف قاسية.

وأعلن أكثر من 1200 أسير إداري في سجون الاحتلال عن برنامج المجابهة الشامل والمفتوح، رفضًا للاعتقال الإداري في سجون الاحتلال الصهيوني.

ودعا الأسرى الإداريون كل المخلصين والأحرار والقوى والمؤسسات والفعاليات التي تتكامل معنا في مواجهة الاحتلال وإجراءاته التعسفية، وصولًا إلى ملاحقته القانونية في محكمة الجنايات الدولية، للتكامل في الدور والمسئولية لتعزيز الصمود والمضي موحدين نحو الحرية والعدالة والانتصار.

وأكد الأسرى الإداريون أنهم يتعرضون لأبشع أشكال الظلم المستمر عبر إجراءات الاعتقال الإداري التعسفي الذي يمارس بحقهم ويلحق أكبر الضرر بنا وبعائلاتهم كأنيابٍ تنهش أجسادهم بصورة متكررة خلال العقود الأخيرة.