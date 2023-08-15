النائب منصور: الحالة الثورية بالضفة الغربية لن تنتهي إلا بزوال الاحتلال 

أكد النائب منى منصور أن الضفة الغربية تعيش حالة ثورية، لن تنتهي إلا بزوال الاحتلال عن أرض فلسطين.

وخلال لقاء "#معا _ننصرها"، ضمن فعاليات أسبوع القدس والضفة الغربية في الحملة العالمية "فلسطين بوصلتي"، قالت منصور إن وجود الاحتلال منذ عقود لم ينس الشعب الفلسطيني حقه في أرضه ومقدساته.

وأوضحت أن ممارسات الاحتلال من اعتقالات وتهويد وقتل واستيطان، ولدت حالة ثورية في الضفة الغربية من شباب ظن البعض أنهم تربوا على أوسلو، لكنهم باتوا يقاومون ويطالبون بحقوقهم المسلوبة.

وأكدت منصور أن المطلوب في هذا الوقت، دعم الحالة الثورية في الضفة الغربية وفضح ممارسات الاحتلال ضد أبناء شعبنا الفلسطيني ودعم المقاومة بكل ما يلزم، وتفعيل قضية الأسرى.

وأشارت إلى أن الحالة الثورية في الضفة، بحاجة لإسناد وإيواء المقاومين، في ظل ما يعيشه الشعب الفلسطيني من ضغط وتهويد للقدس وإبعاد عن الأقصى وفرض ضرائب بحق المقدسيين.