الشّباب الثائر يستعدّون للتصدّي لاقتحام الاحتلال ومستوطنيه لقبر يوسف بنابلس

أشعل الشباب الثائر الإطارات المطاطية بالمنطقة الشرقية بنابلس، استعدادًا للتصدّي لاقتحام قوات الاحتلال الصهيوني ومستوطنيه لقبر يوسف.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزاتٍ عسكرية كبيرة إلى محيط مدينة نابلس لتأمين اقتحام المستوطنين لقبر يوسف.

وأغلقت قوات الاحتلال في وقتٍ سابقٍ حاجز بيت فوريك شرقي نابلس، تمهيدًا لعملية اقتحام المستوطنين لقبر يوسف.

وتواصلت أعمال المقاومة في الضفة الغربية ضد قوات الاحتلال والمستوطنين خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" 11 عملًا مقاومًا شملت على إطلاق صاروخٍ وخمس عملياتِ إطلاق نارٍ وتصدٍ للمستوطنين و4 مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال تخللها عمليات إلقاء حجارة.