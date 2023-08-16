مواجهات في القدس وأريحا وحملة مداهمات واعتقالات بالضفة

اندلعت فجر اليوم الأربعاء مواجهات مع قوات الاحتلال في القدس وأريحا، وسط حملة مداهمات واعتقالات واسعة شهدتها عدة مناطق بالضفة الغربية.

وشهد حي بطن الهوى في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى مواجهات أطلق خلالها الشباب الثائر مفرقعات نارية صوب البؤرة الاستيطانية الجاثمة في البلدة.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت فتى من حي بئر أيوب بعد اقتحام بلدة سلوان والاعتداء على المواطنين.

كذلك اقتحمت قوات الاحتلال مخيم شعفاط، واعتقلت حارس المسجد الأقصى المبارك عدي أبو السعد على حاجز المخيم شمال شرق القدس المحتلة.

وامتدت الاقتحامات إلى بلدات أبو ديس والعيزرية وعناتا واعتقلت الشابين المقدسيين عدي أبو السعد وأحمد عياد وهبة وعمر صقر ومحمد عصام ادكيدك ومحمد خليل حمدان عقب اقتحام منازلهم.

وتصدى الشباب الثائر لاقتحام قوات الاحتلال بلدة العوجا في أريحا، حيث اندلعت مواجهات أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الصوت صوب منازل المواطنين.

وفي جنين اقتحمت قوات الاحتلال بلدة برقين وحي الجابريات واعتقلت الشبان أكرم حمدان وعبيدة الصيدلي وقســام الفايد.

وطالت الاقتحامات حي النقار في قلقيلية حيث اعتقلت ليث عبد القادر شواهنة، وقرية سردا شمال رام الله والتي اعتقل منها الشاب محمد البزار، بالإضافة للشقيقين محمود ونادي حسن الحلو من بلدة بلعا شمال طولكرم.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر عاطف ثوابتة من بيت لحم، كما داهمت منزل المواطن حسين علي راشد ديرية، وفتشته بحثا عن نجله علي، دون أن تتمكن من اعتقاله.