شاهد الان بث مباشر مؤتمر إعلان نتائج توجيهي 2023 الأردن.. التلفزيون الأردني مباشر يوتيوب، تقترب ساعة الصفر وموعد الإعلان عن نتائج توجيهي الأردن 2023 حيث يترقب الطلاب وذويهم في المملكة الأردنية الهاشمية بفارغ الصبر موعد إعلان النتائج بعد أن حددت وزارة التربية والتعليم اليوم الأربعاء موعد الإعلان عنو نتيجة الثانوية العامة توجيهي 2023 في الأردن.

ويبحث المواطنون في الأردن عن ساعة نتائج توجيهي الأردن 2023 وموعد مؤتمر وزارة التربية والتعليم للإعلان عن نتائج التوجيهي.

شاهد الان بث مباشر مؤتمر إعلان نتائج توجيهي 2023 الأردن.. التلفزيون الأردني مباشر يوتيوب

ويوفر لكم موقع الرسالة نت بث مباشر لمؤتمر إعلان نتائج توجيهي الأردن 2023 فور أن تبدأ وقائع المؤتمر المرتقب في تمام الساعة الرابعة من عصر اليوم الأربعاء.

موعد نتائج توجيهي الأردن 2023

من المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج التوجيهي في المملكة الأردنية الهاشمية يوم الأربعاء الموافق السادس عشر من شهر أغسطس/ آب عام 2023م.





رابط فحص نتائج توجيهي الأردن 2023

بإمكان الطلبة وذويهم فحص نتائجهم والاطلاع عليها ابتداءً من الساعة الرابعة مساءً اليوم عبر الرابط الإلكتروني التالي موقع وزارة التربية والتعليم: www.tawjihi.jo.

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بث مباشر مؤتمر إعلان نتائج توجيهي 2023 الأردن والقنوات الناقلة له

وينتظر جميع الطلبة بحظة بدء مؤتمر إعلان نتائج توجيهي 2023 الأردن والذي سيبث عبر عدة قنوات وهي كالتالي:

قناة المملكة على نايل سات HD:

التردد: 11958 MHz

الاستقطاب: أفقي (Horizontal)

للمشاهدة، اضغط هنا

التلفزيون الأردني:

التردد على نايل سات: 12379

التردد على عرب سات: 12054

التردد على هوت بيرد: 12054

لمشاهدة البث المباشر لمؤتمر الإعلان عن نتائج التوجيهي الأردن 2023، اضغط هنـــــــــــــــــا

قناة عمان تي في (عمان العامة) على نايل سات:

التردد: 11957

الاستقطاب: أفقي (Horizontal)

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: ⅚

جودة القناة: HD

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