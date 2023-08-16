توجيه مهم حول التوجيهي الأردن 2023

موعد نتائج الثانوية العامة بالتوجيهي.. وجّه رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، طلبة الثانوية العامة التوجيهي بالأردن، إلى ضرورة التوجه نحو التخصصات التطبيقية.

وناشد الناصر في تصريحات صحفية تابعتها "الرسالة نت"، الطلبة بالابتعاد عن الثقافة المجتمعية التقليدية ضمن السياق الاجتماعي بحيث يدرس الطالب تخصصات الطب والهندسة في حالة حصوله على معدل ممتاز.

ودعا الطلبة إلى الإقبال على التخصصات التقنية، لافتا إلى أنه ليس بالضرورة أن يتوجه الطالب إلى التخصصات الأكاديمية.

وأشار الناصر إلى أن هناك 33 ألف طالب أردني في الجامعات الأردنية والخارجية يدرسون تخصص الطب.

وبين أن نحو 48 إلى 50 بالمئة من الطلبة يتوجهون إلى التخصصات التربوية خلال 15 سنة.

رابط فحص نتائج توجيهي الأردن 2023

بإمكان الطلبة وذويهم فحص نتائجهم والاطلاع عليها ابتداءً من الساعة الرابعة مساءً اليوم عبر الرابط الإلكتروني التالي موقع وزارة التربية والتعليم: www.tawjihi.jo.

بث مباشر مؤتمر إعلان نتائج توجيهي 2023 الأردن والقنوات الناقلة له

وينتظر جميع الطلبة بحظة بدء مؤتمر إعلان نتائج توجيهي 2023 الأردن والذي سيبث عبر عدة قنوات وهي كالتالي:

قناة المملكة على نايل سات HD:

التردد: 11958 MHz

الاستقطاب: أفقي (Horizontal)

للمشاهدة، اضغط هنا

التلفزيون الأردني:

التردد على نايل سات: 12379

التردد على عرب سات: 12054

التردد على هوت بيرد: 12054

لمشاهدة البث المباشر لمؤتمر الإعلان عن نتائج التوجيهي الأردن 2023، اضغط هنـــــــــــــــــا

قناة عمان تي في (عمان العامة) على نايل سات:

التردد: 11957

الاستقطاب: أفقي (Horizontal)

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: ⅚

جودة القناة: HD