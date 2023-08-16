واتس آب تختبر ميزة إنشاء ملصقات بالذكاء الاصطناعي سوشال ميديا

تختبر خدمة التراسل الفوري "واتس آب" ميزة جديدة تتيح للمستخدمين إنشاء الملصقات باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي.

ونوه موقع WABetaInfo؛ المتخصص في رصد الميزات التجريبية في واتس آب، إلى أن التطبيق أصدر بشكل تجريبي ميزة جديدة حملت الرقم 2.23.17.14 من التطبيق ليركز في تحسين تجربة المراسلة.

وأكد الموقع: "مجموعة محدودة جدًا من مختبري الإصدارات التجريبية (واتس آب بيتا) قد تكون قادرة على إنشاء ملصقات الذكاء الاصطناعي ونشرها بدءًا من اليوم".

ونشر موقع WABetaInfo لقطة شاشة يظهر فيها وجود زر جديد باسم "إنشاء" Create عند فتح لوحة المفاتيح في علامة التبويب الخاصة بالملصقات.

وعند تحديد هذا الخيار، سوف يُطلب من المستخدم إدخال وصف يُستخدم لإنشاء ملصق.

وستقدم واتس آب مجموعة من ملصقات الذكاء الاصطناعي التي أُنشئت باستخدام الوصف الذي أُدخل سابقًا، ويمكن للمستخدم نشر الملصق الذي يريد مشاركته في المحادثة.

وملصقات الذكاء الاصطناعي تُنشَأ باستخدام تقنية آمنة تقدمها شركة "ميتا"، وهي تتيح للمستخدمين التحكم في الملصقات، فإن كان المستخدم يعتقد أن ملصقًا غير مناسب أو ضار، فيمكنه إبلاغ ميتا بذلك.

ولهذه الميزة إضافتين إلى تجربة المستخدم؛ فمن خلال إدخال وصف لإنشاء ملصقات الذكاء الاصطناعي، يمكن للمستخدمين إنشاء ملصقات عالية التخصيص وذات صلة باهتماماتهم، أو تجاربهم، أو محادثاتهم.

ويمكن لهذا المستوى من التخصيص أن يعزز تجربة المراسلة الإجمالية ويجعل المحادثات بالتأكيد أكثر جاذبية.

ولا يحتاج المستخدمون إلى مهارات تصميم متقدمة أو الوصول إلى الأدوات الخارجية، إذ يمكنهم ببساطة إدخال وصف لبدء إنشاء الملصقات المتعلقة بالعبارات المكتوبة.

وميزة إنشاء ملصقات الذكاء الاصطناعي ونشرها متاحة لمجموعة محدودة جدًا من مختبري الإصدارات التجريبية الذين يثبتون آخر تحديث من (واتس آب بيتا) لنظام أندرويد، وسوف تُطرح لمزيد من الأشخاص خلال الأسابيع المقبلة.