2209 انتهاكا (إسرائيليًا) في القدس منذ مطلع 2023

ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون أكثر من2209 اعتداءً ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في مدينة القدس منذ مطلع العام الجاري 2023، وحتى نهاية مايو/ أيار الماضي.

وتراوحت الانتهاكات بين الإعدام المباشر، وإبعاد واعتقال وهدم للمنازل، إضافة لاعتداءات طالت قطاع التعليم والقطاع الصحي، وفق في تقرير صدر عن مركز معلومات فلسطين "معطى"، خلال فعاليات أسبوع القدس والضفة الغربية، الذي تتابع أنشطته "الرسالة نت".

وتصدرت عمليات الإعدام المباشر أبرز الانتهاكات ضد المقدسيين والتي راح ضحيتها 8 شهداء، إضافة إلى إصابة 632 فلسطينيا، فيما بلغت عدد عمليات إطلاق النار التي نفذها جنود الاحتلال ومستوطنوه 196 عملية.

ومنذ مطلع العام وحتى مايو المنصرم، بلغ عدد المعتقلين المقدسيين في سجون الاحتلال 651) معتقلا، وفق "معطى".

ووثق اقتحام 22456 مستوطناً للمسجد الأقصى خلال هذا العام، بينما بلغت أعداد المستوطنين في نفس الفترة المرصودة من العام الماضي 20217 مستوطناً.

وأبعدت سلطات الاحتلال في الفترة ذاتها 47 فلسطينياً، جلهم من النشطاء المقدسيين والمرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى المبارك والمدافعين عنه.

وبلغت عمليات الهدم التي نفذها الاحتلال 56 عملية هدم، بينما بلغت عدد مداهمات منازل المقدسيين 68 مداهمة، و127عملية تدمير ومصادرة ممتلكات ومنشآت مختلفة.

وبحسب مركز "معطى"، فقد توزعت الاعتداءات منذ بداية العام على النحو التالي: 462 اعتداءً يناير/ كانون الثاني، و378 في فبراير/ شباط، و377 في مارس/ آذار، و604 في أبريل/ نيسان، و 388 خلال شهر مايو الماضي.