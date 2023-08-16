الصين تقدم مليون دولار لدعم التعليم في غزة

قدمت الحكومة الصينية، مليون دولار لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" دعما لبرنامج الوكالة التعليمي لضمان حصول أطفال لاجئي فلسطين في سن المدرسة على تعليم أساسي نوعي ومنصف وشامل.

وأوضحت "أونروا" في بيان صدر عنها، اليوم الأربعاء، أنها ستستخدم هذا التبرع السخي من حكومة الصين لضمان حصول حوالي 5,300 طالب وطالبة على التعليم الأساسي في خمس مدارس تابعة للأونروا في غزة.

وأشارت إلى أنها على مر العقود، كانت رائدة في مجال التعليم في حالات الطوارئ، ومواجهة الجائحة العالمية.

وقال رئيس مكتب جمهورية الصين لدى دولة فلسطين السفير تسنغ جيكسين، إن أونروا لعبت لأكثر من 70 عاما، دورا حيويا لا غنى عنه في التخفيف من المحنة الإنسانية للاجئي فلسطين من خلال تقديم خدمات الإغاثة والحماية الضرورية لهم.

وأكد استعداد بلاده للعمل مع المجتمع الدولي وتقديم إسهامات إيجابية في التوصل المبكر إلى حل شامل وعادل ودائم للقضية الفلسطينية، وتحقيق السلام الدائم والأمن العالمي والرخاء المشترك في الشرق الأوسط.

وأطلقت "أونروا"، في يناير/ كانون الثاني الماضي، نداء للحصول على 1.2 مليار دولار للعام الحالي، معظمها لتمويل خدمات أساسية مثل المراكز الصحية والمدارس، في حين يخصص المبلغ الباقي لعمليات الطوارئ في غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان.

وتأسست "أونروا" عام 1949، وتقدم خدماتها لنحو 5.9 ملايين فلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة وبلدان الجوار، إضافة إلى تشغيلها مدارس وعيادات طبية، كما تقدم مساعدات غذائية لأكثر من 1.7 مليون شخص معظمهم في قطاع غزة.