القيادي أبو كويك: مخططات الاحتلال لتهويد المقدسات يجب أن تجابه بمقاومة شعبية عارمة

أكد القيادي في حركة حماس حسين أبو كويك على ضرورة مجابهة مخططات الاحتلال التلمودية بحق المقدسات والمسجدين الأقصى والإبراهيمي.

وقال أبو كويك إن مشروع الاحتلال المتكامل لتهويد الأرض والمقدسات بدعم كافة أذرعه اليمينية المتطرفة ومستوطنيه، يجب أن يجابه بمقاومة شعبية عارمة بمشاركة الكل الفلسطيني في معركة الدفاع عن المقدسات وشرف الأمة وكرامتها.

وشدد على أنه "يجب ألا نسكت عن هذه الممارسات التلمودية الصهيونية ضد مقدساتنا، وعلى الاحتلال أن يدرك أن للأرض والمقدسات حماة يدافعون عنها بأنفس ما يملكون".

وأضاف أن التطاول الصهيوني التلمودي على مقدساتنا وآخرها إغلاق المسجد الإبراهيمي بوجه المصلين بحجة الأعياد اليهودية مرفوض جملة وتفصيلا.

وأوضح أن هذه الاعتداءات على المسجدين الأقصى والإبراهيمي والتسارع في تهويدهما جزء من مخطط المشروع التلمودي المتواصل ضد أرضنا ومقدساتنا وتاريخنا ووجودنا، ويستهدف حاضرنا ومستقبلنا.

وأشار إلى أن حكومة الاحتلال المتطرفة تسعى جاهدة لإرضاء اليمين المتطرف بكافة الوسائل، لافتا إلى تفاصيل ما تم نشره من مؤامرة تلمودية ضد الأقصى ومساعي هدمه وبناء الهيكل.

وأغلقت قوات الاحتلال المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل منذ الساعة العاشرة مساء أمس الثلاثاء وحتى 24 ساعة متواصلة، ومنعت المصلين من دخول المسجد، كما منعت رفع الأذان.

وبالتزامن مع انتهاكات الاحتلال في المسجد الإبراهيمي، تشن الجماعات الاستيطانية حرباً ممنهجة على الأقصى، ويحاولون تحشيد المستوطنين بأعداد ضخمة لفرض أمر واقع في المسجد وتمرير الرواية الصهيونية.