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انفوجرافيك
انفوجرافيك:
305 انتهاكات لأجهزة السلطة بالضفة خلال يوليو
17 اغسطس 2023 . الساعة: 08:49 ص
الرسالة نت
.
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/288622
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