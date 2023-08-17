وزارة الاتصالات تطلق محفظة البريد الالكترونية Barid Pay

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن إطلاق المحفظة الإلكترونية الحكومية الأولى محفظة البريد الالكترونية "بريد باي Barid Pay".

وذكرت الوزارة في بيان لها أن الخدمة النوعية تخدم الموظفين والمواطنين والمؤسسات بخدماتها المتنوعة حيث تضم هذه الخدمة عدة خدمات متعلقة بالتسوّق والدفع الإلكتروني للمواطنين والموظفين المستفيدين من خدمات البريد من خلال نقاط البيع المنتشرة في محافظات قطاع غزة التي أتمت الوزارة التعاقد معها.

وبينت الوزارة أن الخدمات التي تقدمها محفظة البريد الالكترونية "بريد باي Barid Pay” هي خدمة الدفع وتسديد ثمن المشتريات /السلع/الخدمات من خلال نقاط البيع المعتمدة وخدمة التحويل من الحساب البنكي الي حساب المحفظة للمستفيد نفسه أو للمستفيدين الآخرين لدى البنك. وخدمة السحب والإيداع من حساب المحفظة الإلكترونية. وخدمة الاستعلام عن رصيد المحفظة الالكترونية. وخدمة الاطلاع على كشف حساب الحركات التي تمت من خلال المحفظة وخدمة السحب النقدي من المحفظة الإلكترونية (الرصيد النقدي) من خلال فروع بنك البريد، حيث سيتم في القادمة تطوير الخدمة إمكانية دفع الرسوم والاشتراكات للبلديات والدوائر الحكومية وشركات التأمين وتسديد الفواتير.

وتتيح المحفظة إمكانية شحن وتغذية الرصيد من خلال الشحن النقدي (الرصيد النقدي الالكتروني) وهي خدمة مجانية متاحة لجميع المواطنين للاشتراك والاستفادة منها، ويتمتع المشترك بالخدمة بميزة الحصول على إعادة رصيد من عوائد عمليات الشراء وفق آلية Cash back المعتمدة.

كما تمكن المحفظة الموظفين المستفيدين من خدمات البريد الحصول على خدمات إضافية تتعلق بخدمات شحن مجانية وفق شروط ومحددات، فيمكنهم الشحن من خلال الاشتراك بخدمة السحب على المكشوف وهي خدمة تتيح للموظف المشترك الشراء من الرصيد المشحون، وتفعل قبل الرواتب، وتسدد قيمتها بدون أي عمولات فور نزول الراتب، كما تمكنهم من الاشتراك بخدمة البطاقة الشرائية الشهرية وهي خدمة تتيح للموظف المشترك رصيداً يمكنه الشراء به خلال الشهر لحين نزول الراتب.

وذكرت الوزارة آلية الاشتراك بخدمات محفظة البريد الالكترونية "بريد باي Barid Pay "من خلال تحميل النسخة الجديدة من تطبيق بنكي أون لاين المتوفرة عبر المتاجر الإلكترونية أو من خلال موقع الوزارة، وتقديم طلب الاشتراك في خدمة "بريد باي Barid Pay"، وتوقيع إقرار الخدمة الكترونيا والحصول على كود المحفظة اللازم لإتمام عمليات الشراء الالكتروني.

كما نوهت الوزارة أن عملية الدفع تتم من خلال عملية بسيطة من خلال مسح كود QR الموجود على صندوق التحصيل الخاص بنقاط البيع وفقا الرصيد المتاح بالمحفظة، وكذلك يمكن إجراء العملية من خلال موظف صندوق التحصيل باستخدام رقم الهوية ورسالة التحقق التي ترسل على الهاتف المحمول المثبت عليه التطبيق.