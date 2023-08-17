بحر يكرم أصغر حافظ للقرآن الكريم في صفوة الحفاظ 2

كرّم رئيس المجلس التشريعي بالإنابة د. أحمد بحر، الطفل الحافظ لكتاب الله أحمد رمضان عمر (8 سنوات) ، وهو أصغر سارد للقرآن الكريم خلال مشروع صفوة الحفاظ 2، بحضور رئيس لجنة التربية والقضايا الاجتماعية النائب د. عبد الرحمن الجمل، وأسرة الطفل.

وأشاد د. بحر بالطفل أحمد الذي اعتبره نموذجاً لكل أبناء شعبنا الفلسطيني يجب أن يحتذى به، مشيراً أن هذا الطفل يجسد رسالة الشعب الفلسطيني المتمسك بدينه وعقديته ووطنه، مؤكدا أن حفظة الكتاب الله سيكونون نواة جيل التحرير

واستمع من الطفل أحمد رحلة حفظه للقرآن الكريم قبل أن يتم السابعة من عمره، وجهود والديه في ذلك، مقدرًا دور أسرته في هذا الإنجاز التي تحرص على تعليم أبنائها القرآن الكريم وحفظه

وتلا الطفل أحمد عمر آيات من القرآن الكريم خلال اللقاء، وفي الختام قدم د. بحر درع المجلس التشريعي له تقديرًا له ولأسرته في تعلم وحفظ كتاب الله، كما قدم له هدية مادية.