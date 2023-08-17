الهيل.. توابل تمتلك فوائد صحية وغذائية مذهلة

يمتلك الهيل ميزات رائعة ومفيدة تجعل من هذه التوابل "طعاما ممتازا"، حيث أنه يحوي مجموعة من الفوائد الصحية والغذائية، بما في ذلك زيادة الشهية وفقدان الدهون وتقليل الالتهابات.

ويعد الهيل نوعا من التوابل الشائعة في أجزاء كثيرة من العالم، وتمتاز بنكهة عشبية دافئة ورائحة تمزج بين الكافور والنعناع والفلفل.

وقالت دراسة أمريكية حديثة، إن الهيل يمكن أن يكون خيارا غذائيا صحيا، وإن استهلاكه يمكن أن يساعد في الحفاظ على وزن الجسم النحيل وتقليل الدهون.

وأوضحت أن "الهيل هو نوع من التوابل غير معروف كثيرًا في الولايات المتحدة، لكنه شائع جدًا في أجزاء أخرى من العالم. ما وجدناه هو أن هذه التوابل الصغيرة يمكن أن تحرق السعرات الحرارية وتحافظ على وزن الجسم مع زيادة الشهية واستهلاك الطعام".

وأجريت الدراسة على الحيوانات واستخدمت جرعات مختلفة من بذور الهيل في نظام غذائي منتظم، ووجد الباحثون أن الهيل يزيد الشهية ولكنه يزيد أيضًا من استهلاك الطاقة وتقليل كتلة الدهون.

وأكدت أن الهيل يعدل الدوائر العصبية التي تنظم تحلل الدهون في الأنسجة الدهنية والتمثيل الغذائي التأكسدي للميتوكوندريا في الكبد والعضلات الهيكلية، فيما أشارت دراسات أخرى إلى أن للهيل خصائص مضادة للالتهابات.

وأردفت الدراسة: "اكتشف فريقنا فرصة رائعة لاستخدام الهيل كمحفز للصحة العامة". مبينة: "يمكن استخدام بذور الهيل في صناعات مختلفة، بما في ذلك صناعة الرياضة والأطعمة الوظيفية والمكملات الغذائية لتحسين إنتاج الأطعمة الصحية".