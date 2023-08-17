يعتقد كثيرون أن مرض السكري يُصاب به البالغون فقط، والواقع ان نسبة كبيرة من الأطفال والرضع والصغار.

يُصاب بداء السكري من النوع الأول وإن كانت النسبة قليلة، حيث تشير الإحصاءات إلى أن 17 من بين 100.000 طفل يُصابون بمرض السكري على مستوى العالم.

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علاج مرض السكري عند الأطفال يعتمد بشكل كبير على وعي الأبوين؛ بإدراكهم لعوارض المرض، وسرعة طلب استشارة الطبيب، وإبلاغ المدرسة أو الحضانة بتفاصيل المرض.. لتقديم المساعدة وقت الحاجة.

ويتم ذلك بشرح حالة الطفل للمعلمين في مدرسته، وإعلامهم بشأن جرعات الأنسولين المحددة له.. مع توضيح ما لا يجب تناوله من الأطعمة بالمدرسة، حتى يمكن التحكم في حالة الطفل وتجنب أي مضاعفات محتملة.

مرض السكري عند الأطفال؛ هو اضطراب في المناعة الذاتية.. يهاجم فيه جهاز المناعة خلايا البنكرياس التي تصنع الأنسولين ويدمرها، والأنسولين هو الهرمون الذي يساعد الجلوكوز في الدم؛ للوصول إلى خلايا الجسم لاستخدامه كوقود.

وعندما لا يتمكن الجلوكوز من دخول الخلايا، فإنه يتراكم في الدم، وهذا ما يُسمى بارتفاع نسبة السكر في الدم، وقد يتسبب مرض السكري في مضاعفات خطيرة عند الأطفال، إذا لم يكن الأبوان على دراية بالأعراض ولم يتم علاجه في وقتٍ مبكرٍ.

عوارض السكري لدى الأطفال

العطش الشديد وكثرة التبول

وتعد هذه من العلامات المبكرة لمرض السكري لدى الأطفال؛ فعندما يكون السكر في الدم مرتفعاً، يؤدي إلى سحب السوائل من الأنسجة، ما يسبب شعور الطفل بالعطش باستمرار، وبالتالي رغبته في التبول بصورة ملحة.

التعب باستمرار

فقد يكون ذلك علامة على أن جسده يعاني من مشكلة في تحويل السكر في مجرى الدم إلى طاقة.

التغيرات في الرؤية

قد يؤدي ارتفاع مستوى السكر في الدم إلى عدم وضوح الرؤية، أو مشكلات أخرى في الإبصار.

رائحة نفس تشبه الفاكهة

إذا كانت رائحة أنفاس الطفل تشبه رائحة الفواكه، فقد يكون ذلك نتيجة لزيادة السكر في الدم.

الجوع الشديد وفقدان الوزن غير المبرر

عندما لا تتلقى عضلات وأعضاء الطفل طاقة كافية، قد يؤدي ذلك إلى الشعور بالجوع الشديد، ويفقد وزنه بصورة مفاجئة حتى مع زيادة كمية الطعام التي يتناولها.