زفّت كتائب الشهيد عز الدين القسام- الجناح العسكري لحركة "حماس" إلى العلا أحد فرسانها القسامي إياد دياب برهوم (48 عاماً) من رفح جنوب قطاع غزة، والذي توفي بعد صراع مع المرض .



ونعت كتائب القسام في بيانها العسكري، القسامي إياد دياب برهوم (48 عاماً) من مسجد "الهدى" في رفح جنوب قطاع غزة، والذي توفي اليوم الجمعة بعد صراعٍ مع المرض.

وقالت كتائب القسام:" بكل آيات الإيمان بقضاء الله وقدره، وبعزة المؤمنين الواثقين بنصر الله وفرَجه، وبشموخ المجاهدين القابضين على جمرتي الدين والوطن المرابطين على ثغور الوطن الحبيب محتسبين عملهم وجهادهم وحياتهم ومماتهم لله رب العالمين".

وأضافت " نزف القسامي إياد برهوم، الذي توفي اليوم الجمعة 02 صفر 1445هـ الموافق 18/08/2023م بعد صراعٍ مع المرض، ليمضي إلى ربه بعد حياةٍ مباركةٍ حافلةٍ بالعطاء والجهاد والتضحية والرباط في سبيل الله، نحسبه من الشهداء الأبرار الأطهار ولا نزكي على الله أحداً".