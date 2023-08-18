حراك المعلمين بالضفة يعلن عن إضراب جزئي مع افتتاح العام الدراسي

أعلن حراك المعلمين بالضفة الغربية، اليوم الجمعة، عن إضراب جزئي تحذيري مع افتتاح العام الدراسي الجديد؛ احتجاجًا على عدم تلبية الحكومة الفلسطينية لمطالبهم.

وقال الحراك في بيان له، إن الإضراب الجزئي سيكون عبر إعطاء ثلاث حصص فقط ثم المغادرة لجميع المراحل ومن ضمنها الثانوية العامة "التوجيهي".

وأكد حراك المعلمين على مقاطعة مكاتب التربية والتعليم وأقسام الإشراف والدورات التدريبية مقاطعة تامة، حيث يقتصر عمل المعلم على إعطاء الثلاث حصص فقط.

وأشار إلى تأجيل الاعتصام المركزي المنوي إقامته أمام مجلس الوزراء في رام الله إلى موعد يحدد لاحقًا بعد نزول الراتب وبحسب المستجدات على تنفيذ الشق المالي من المطالب.

ولفت إلى عدم الانتساب لاتحاد المعلمين الذي انتهى بنظر كل معلمي فلسطين دون استثناء.

وشدد حراك المعلمين أن الاعتراض على النقل بشكل قانوني وعدم تنفيذه تحت أي ظرف إلا في حال رغبة المعلم في الانتقال بنفسه.

وأهاب الحراك في بيانه، أولياء الأمور والطلبة بعدم دفع الرسوم المدرسية إلا بعد تأكيد انتظام الدوام عبر منابر الحراك عند نزول الراتب.

وفي وقتٍ سابق، طالب حراك المعلمين بإعادة النظر في مدة الإجازات بعد عودة نظام الفصلين وإلغاء الفترات، بحيث تكون كالسابق " ثلاثة أشهر كاملة في الصيف، وشهر بين الفصلين، إضافة للإجازات والأعياد الدينية والوطنية".

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، أن دوام المعلمين في الضفة الغربية سيبدأ بتاريخ 15 آب/ أغسطس الحالي، بينما سيبدأ دوام الطلاب بتاريخ 19 آب.