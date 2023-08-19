الشباب الثائر يستهدفون قوات الاحتلال بعبوات متفجرة في رام الله والخليل

تمكن الشباب الثائر في الضفة الغربية فجر اليوم السبت من استهدف قوات الاحتلال بعبوات متفجرة في مدينتي رام الله والخليل.

وألقى شبان عبوات متفجرة محلية الصنع صوب نقطة عسكرية لجيش الاحتلال على مدخل بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وأفادت مصادر محلية أن صوت انفجار دوى في المكان، بينما تمكن الشبان من الانسحاب.

تزامن ذلك مع مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال التي اقتحمت قرية دير ابزيع غرب رام الله، ألقى خلالها الشباب الثائر عبوات ناسفة تجاه جنود الاحتلال.

واقتحمت قوات الاحتلال اليوم قرى وبلدات في محافظة جنين، ما أدى إلى إعاقة حركة تنقل المواطنين.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرى وبلدات: فقوعة، وجلبون، وبيت قاد، والجلمة، ودير غزالة شمال شرق جنين، ويعبد، وطورة، والطرم، ونزلة زيد، وعرابة، والهاشمية، وكفر قود جنوب غرب المدينة وسيرت آلياتها في الشوارع، والأحياء، كما نصبت حواجزها العسكرية على مفترق الطرقات، وبين مداخلها.

وتمركزت قوات الاحتلال على حاجز "دوتان" العسكري، المقام على شارع جنين- طولكرم، جنوب بلدة يعبد، أوقفت عشرات المركبات المارة، ودققت في بطاقات راكبيها، واستجوبتهم، ما أدى إلى إعاقة تحركاتهم.

حرية نيوز