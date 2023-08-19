حماس تدعو المنظمات الإنسانية إلى مواصلة دعم شعبنا وحقوقه المشروعة

أدانت حركة "حماس" الحصار المالي وكل السياسات العنصرية والإجرامية التي تمارسها حكومة الاحتلال الفاشية ضد طواقم العمل الإنساني الدّاعمة لحقوق شعبنا الفلسطيني، في محاولات يائسة لمنعهم من تأدية دورهم الإنساني، مشددةً على ضرورة تجريم هذه الانتهاكات، وتوفير الحماية لهم لمواصلة واجبهم الإنساني.

ودعت حركة حماس في بيان صحفي، اليوم السبت الأمم المتحدّة ومؤسساتها المتعدّدة، وكل المنظمات الإنسانية إلى تحمّل مسؤولياتها في تقديم الدعم لشعبنا الفلسطيني في أماكن وجوده كافة، مشددةً على ضرورة مواصلة عملها الإنساني المتضامن والمؤيّد لحقوق شعبنا الوطنية المشروعة؛ في التخلص من الاحتلال والعيش بحريّة وكرامة.

وبعثت الحركة بالتحية إلى كلّ طواقم العمل الإنساني، من أبناء شعبنا ومؤسساته، داخل فلسطين وخارجها، ومن المنظمات العربية والإسلامية والعالمية، التي تعمل في مجالات دعم صمود شعبنا الفلسطيني وتمسّكه بأرضه وحقوقه المشروعة، مثمنةً دورها في توفير الخدمات الإنسانية والصحية والتعليمية والإغاثية.