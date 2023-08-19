فوائد فيتامين سي للعناية بالبشرة

يحتوي فيتامين سي على العديد من الفوائد، التي تساعد على تقليل ظهور التجاعيد، وتنعيم الجلد، وزيادة إنتاج الكولاجين.

ويعتبر الكثيرون فيتامين سي المفضل لجميع المشاكل المتعلقة بالبشرة، ولسبب وجيه، هذا المغذي المضاد للالتهابات ومضاد الأكسدة يحسن لون البشرة وملمسها، ويرطب البشرة، ويقلل من علامات الشيخوخة.

يوجد فيتامين سي بشكل طبيعي في الفواكه والخضروات، ولكنه يستخدم أيضاً على نطاق واسع في مستحضرات التجميل لإفادة البشرة، سواء كان ضرر أشعة الشمس على الصدر أو الوجه أو جسمك بالكامل، فإن فيتامين سي لديه القدرة على التراجع عنه.

كيف يساعد فيتامين سي في الوقاية من أضرار أشعة الشمس؟

تساعد الخصائص المضادة للأكسدة لفيتامين سي في تحييد وعكس آثار الأشعة فوق البنفسجية الطويلة والمتوسطة، وبالتالي تقليل ظهور أضرار أشعة الشمس.

يحمي فيتامين سي الجسم من أضرار الجذور الحرة وغيرها من العوامل البيئية الضارة، مثل التلوث والتدفئة المركزية.

عدة فوائد لفيتامين سي للبشرة

يقلل من الهالات السوداء، والتي تعد شبكة من الأوعية الدموية تحت الجلد، تظهر عندما لا تحصلين على قسط كافٍ من النوم، فإنها تظهر على السطح.

ويساعد الفيتامين على تقليل ومنع الهالات السوداء، تجعل خصائصه المضادة للأكسدة بشرتك أكثر مرونة، وبالتالي تخفي الأوعية الدموية تحتها.

يعزز الكولاجين

يساعد الكولاجين، وهو بروتين مهم موجود في الجلد، في الحفاظ على مرونة الجلد، ومع ذلك، يتناقص إنتاجه مع تقدم العمر، مما يؤدي إلى ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد.

يمكن أن يساعد فيتامين سي الموضعي في زيادة إنتاج الكولاجين في الجلد، علاوة على ذلك، فهو يساعد على منع انهيار الكولاجين الذي لديك بالفعل بسبب تأثيرات الشمس.

يعزز الشفاء

يمكن لفيتامين سي تسريع عملية التئام الجروح، فيمكن دمج المغذيات في نظامك الغذائي، أو تناولها كمكمل، أو وضعها موضعياً.

ويساعد الأشخاص الذين يعانون من القروح المفتوحة، وخاصة أولئك الذين لا يحصلون على ما يكفي من هذا الفيتامين.

يساعد في تقليل الالتهاب

يعمل فيتامين سي كمضاد للالتهابات ومضاد للأكسدة يساعد في تقليل الأعراض المرتبطة بالالتهاب، مثل الطفح الجلدي والتحسس والاحمرار.

ويقلل الاستخدام الموضعي لفيتامين سي من الالتهاب في العديد من الأمراض الجلدية بما في ذلك حب الشباب والصدفية.