صفقة جديدة تعود لحسابات برشلونة فجأة

قال تقرير صحفي إسباني، إن موقف برشلونة من التعاقد مع البرتغالي جواو فيليكس نجم أتلتيكو مدريد، تغير في الساعات القليلة الماضية.

وبحسب صحيفة “آس” الإسبانية، فإن موقف برشلونة تغير بعد تولي ديكو منصب المدير الرياضي للنادي الكتالوني.

وأضافت الصحيفة: “ديكو يعتبر من المعجبين بقدرات جواو فيليكس، على عكس ماتيو أليماني المدير الرياضي السابق للنادي الكتالوني”.

وأشار التقرير، إلى أنه من المتوقع حدوث تحركات من قبل برشلونة نحو جواو فيليكس في الأيام القليلة المقبلة، على الرغم من أن الأولوية في الوقت الحالي لضم ظهير أيمن.

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وبات أتلتيكو مدريد منفتحا لبيع جواو فيليكس في أقرب وقت ممكن، سواء بشكل نهائي أو على سبيل الإعارة، خاصة وأنه خرج تماما من حسابات الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني للفريق.

يذكر أن تقارير صحفية سابقة أكدت أن برشلونة لن يوقع مع فيليكس، إلا في حالة رحيل أي من أنسو فاتي وفيران توريس.