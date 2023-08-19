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^200 مثال: غزة العزة

نوعية واختفى منفذوها كالأشباح.. هكذا علق الاحتلال على عملية حوارة

القدس المحتلة- الرسالة نت

وصف قادة الاحتلال (الإسرائيلي) عملية إطلاق النار في حوارة بنابلس والتي أدت لمقتل مستوطنين اثنين أنها نوعية وتفضح حالة الاخفاق الكبير.

وذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال أن عملية حوارة نوعية واختفى منفذوها كالأشباح.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت (الإسرائيلية)، إن مستوطنين اثنين دخلا إلى مغسلة سيارات قرب حاجز حوارة، وتم إطلاق النار عليهما من سيارة مسرعة.

ولفت المراسل العسكري لموقع والا (الإسرائيلي)، أمير بوخبوط، إلى أن الجيش الإسرائيلي دفع بتعزيزات عسكرية إلى حاجز حوارة، عقب عملية إطلاق النار.

ونوّه "بوخبوط" إلى منفذ عملية إطلاق النار تمكن من الانسحاب فور تنفيذه العملية.

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https://alresalah.ps/p/288746

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