حالة الطقس يومي الأحد والإثنين في فلسطين

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس في فلسطين غدًا الأحد، حيث يسود طقس شديد الحرارة، ويحدث انخفاض خفيف في درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل الطبيعي بحوالي 3 درجات مئوية.

ولفتت "الهيئة"، إلى أن اتجاه الرياح ستكون غربية إلى شمالية غربية، وتكون سرعتها من خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع خفيف في موج البحر.

أما عن حالة طقس فلسطين، يوم الاثنين 2023/08/21، أفادت "الهيئة"، بأنه يسود طقس شديد الحرارة، ولا يحدث أي تغير في درجات الحرارة لتكون أعلى من المعدل العام بنحو 3 درجات مئوية، واتجاه الرياح يكون غربية إلى شمالية غربية، وسرعتها من خفيفة إلى معتدلة، ويكون ارتفاع موج البحر خفيف.