خبر صادم للهلال السعودي ..نيمار مصاب!

وجه مدرب الهلال السعودي خورخي خيسوس، صدمة لجماهير فريقه، بعد الإعلان عن معاناة النجم البرازيلي نيمار من إصابة قد تمنعه من التدريبات خلال الفترة المقبلة.
وقال خيسوس في المؤتمر الصحفي الذي أعقب مواجهة الهلال والفيحاء أن فريقه قدم مباراة جيدة، لكنه لم يستغل الفرص التي أتيحت له.
وتعثر الهلال بالتعادل أمام الفيحاء بننيجة 1-1 في مباراة الجولة الثانية من دوري روشن السعودي للمحترفين.
وحول انتقال البرازيلي نيمار لصفوق الزعيم، قال: "سنتحسن هجومياً بشكل كبير في الأيام المقبلة بعد أن أنضم نيمار للفريق، وميتروفيتش، ونيمار من أفضل اللاعبين في العالم، وسيضيف لنا الكثير."
وأوضح: "نيمار لديه إصابة ستمنعه من المشاركة في التدريبات خلال الأيام المقبلة، وحتى الآن لم تحدد مدة غيابه."
وأتم:" تواجد اللاعبين البرازيليين في فريقنا سيزيدنا قوة، لأنهم يمتلكىن المهارة الفردية وهي مهمة جداً."