خبر صادم للهلال السعودي ..نيمار مصاب!

وجه مدرب الهلال السعودي خورخي خيسوس، صدمة لجماهير فريقه، بعد الإعلان عن معاناة النجم البرازيلي نيمار من إصابة قد تمنعه من التدريبات خلال الفترة المقبلة.

وقال خيسوس في المؤتمر الصحفي الذي أعقب مواجهة الهلال والفيحاء أن فريقه قدم مباراة جيدة، لكنه لم يستغل الفرص التي أتيحت له.



وتعثر الهلال بالتعادل أمام الفيحاء بننيجة 1-1 في مباراة الجولة الثانية من دوري روشن السعودي للمحترفين.