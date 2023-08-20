الناشطة خاطر تشيد ببطولة الشهيد القسامي خروشة وتأصيله لعمليات حوارة

أشادت الكاتبة والناشطة السياسية لمى خاطر ببطولة الشهيد القسامي عبد الفتاح خروشة، وتأصيله للعمليات النوعية التي جرى تنفيذها في بلدة حوارة ضد جنود الاحتلال والمستوطنين.

وقالت خاطر: "سلام الله على روح أبي خالد خروشة، أول فاتحي مواسم حوارة.. كلما مرّ بها جواد أصيل، وسطع في سمائها شهاب جديد".

ولم يمضِ على تفجير منزل الشهيد القسامي عبد الفتاح خروشة أكثر من أسبوعين، حتى جاء الفعل المقاوم المزلزل في حوارة، والذي أعاد رسم مشهد البطولة نفسه الذي خطه خروشة في 26 شباط/ فبراير الماضي، حينما أطلق النار صوب مستوطنين اثنين وأرداهما في صفوف القتلى.

ولا تزال بلدة حوارة الواقعة جنوب نابلس تتصدر المشهد المقاوم في الضفة الغربية، والمتصاعد بعملياته النوعية منذ بداية العام الجاري، لتسطر أمس عملية بطولية تسفر عن مقتل مستوطنين اثنين.

وأسفرت العمليات البطولية التي وقعت في بلدة حوارة منذ مطلع العام الجاري، عن وقوع خمسة قتلى في صفوف المستوطنين وجنود الاحتلال.

ووثق مركز المعلومات الفلسطيني “معطي” 255 عملاً مقاوماً في حوارة بنابلس منذ مطلع عام 2023 وحتى أمس السبت الموافق 19 آب/ أغسطس، بينها 38 عملية إطلاق نار.

وأشار المركز إلى أنه وقعت أربع عمليات دهس وعمليتي طعن، و9 عمليات حرق لمنشآت وآليات وأماكن عسكرية، إلى جانب تحطيم 24 مركبة ومعدات عسكرية.

ووقعت 12 عملية إلقاء زجاجات حارقة ومفرقعات نارية في حوارة، إضافة إلى التصدي لـ27 اعتداء للمستوطنين، و46 عملية إلقاء حجارة، و58 مواجهة مع قوات الاحتلال، و5 مظاهرات شعبية.