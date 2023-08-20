يديعوت: انخفاض كبير في هجرة الشباب الأمريكي إلى (إسرائيل)

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، عن وجود قلق كبير في أوساط الاحتلال من الانخفاض الملحوظ في هجرة الشباب من أمريكا إلى "إسرائيل" التي على ما يبدو "فقدت سحرها".

وأكد تقرير للصحيفة أعده إيتمار آيشنر، أن "الثورة القانونية" التي تقودها الحكومة اليمينية الإسرائيلية بزعامة بنيامين نتنياهو، وتسببت في موجة احتجاجات متواصلة، "مزقت المجتمع (الإسرائيلي)، وهي تؤثر على جميع مجالات الحياة، وليس فقط داخل إسرائيل".

وأضاف تقرير الصحيفة أن "بيانات منظمة "Nefesh Ban Nefesh" (منظمة غير ربحية تروج وتشجع وتسهل الهجرة اليهودية من أمريكا والمملكة المتحدة)، أظهرت أن هناك انخفاضا كبيرا في معدل الهجرة إلى إسرائيل من أمريكا الشمالية؛ خاصة بين الشباب، والسبب أنهم يجدون صعوبة في الارتباط بإسرائيل في هذا الوقت، والتأكيد أن الوقت ليس مناسبا للهجرة إلى (إسرائيل)".

وتابعت: "منذ بداية 2023، هاجر فقط ثلث عدد الشباب إلى (إسرائيل) مقارنة بالمتوسط خلال العقد الماضي؛ باستثناء سنوات تفشي فيروس كورونا".

وأوضحت المنظمة، أن "هناك خطابا حول عدم الاستقرار في (إسرائيل)، حيث يخبرهم المزيد من اليهود أنهم لن يهاجروا، فإسرائيل تتنافس مع وجهات أخرى للهجرة، هناك تباطؤ في الهجرة، لكنها لا تتوقف الهجرة تماما، مع حلول نهاية 2023، يتوقع أن نصل إلى حوالي 3000 مهاجر، وهذا أقل بنحو 10-15 في المئة من السنوات السابقة، هذا يؤلمنا".

وأشارت الصحيفة، إلى أن "انخفاض عدد الشباب المهاجرين لـ (إسرائيل) ليس هو الشيء الوحيد المقلق، فهناك انخفاض في التبرعات لإسرائيل"، منوهة إلى أن "متبرعا يعرّف نفسه بأنه صهيوني كبير، أعلن أنه بسبب الوضع سيجمد الأموال التي وعد بتحويلها".

وأضافت: "المانحون يقولون إن إسرائيل فقدت سحرها، وهناك أناس قلقون من الوضع الاقتصادي".

من جهته أقر وزير الهجرة والاندماج الإسرائيلي أوفير سوفير، بأن "هناك تراجعا مستمرا منذ عام ونصف العام"، لافتا إلى أن "وزارته حددت هدفا لها؛ يتمثل في العمل على هجرة طلاب الجامعات، وتبنت لأجل ذلك العديد من البرامج"، وفق الصحيفة.