حمادة: استمرار سياسة هدم المنازل جريمة ضد الإنسانية ولن تفلح في كسر شوكة شعبنا

أكد الناطق باسم حركة حماس محمد حمادة أن استمرار سياسة الاحتلال الصهيوني في هدم المنازل الفلسطينية جريمة ضد الإنسانية، وسلوك إرهابي لن يفلح في كسر شوكة شعبنا.

وأشار حمادة إلى أن هذه السياسة تعكس الحالة المتردية التي وصل إليها الاحتلال وقفزه عن كل القوانين الدولية ومواثيق حقوق الإنسان في الوقت الذي يدعي فيه حمايته للديمقراطية، داعيا العالم ومنظماته الإنسانية والحقوقية إلى الخروج من حالة الصمت وفضح هذه الجرائم والوقوف إلى جانب الضحية في وجه العدوان الصهيوني على القيم والأخلاق والمبادئ التي نصت عليها الشرائع الدولية.

وشدد حمادة على أن جرائم الاحتلال مهما تصاعدت فإنها لن تفلح في كسر شوكة شعبنا أو إضعاف مقاومته أو التأثير في معنويات الحاضنة الشعبية للمقاومة، وأن هذا الشعب سيبقى على عهده مع القدس والمسجد الأقصى المبارك والشهداء حتى لحظة النصر والتحرير والعودة.

وهدمت قوات الاحتلال صباح اليوم الاثنين ثلاثة منازل فلسطينية في منطقة الديوك شمال غرب أريحا.