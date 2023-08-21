مجلس الطلبة والحركة الطلابية ببيرزيت تدعو للمشاركة في مسيرة نصرةً للأسرى

دعا مجلس الطَّلبة والحركة الطلابية في جامعة بيرزيت للمشاركة في المسيرة الحاشدة نصرةً لأسـرانا الأبطال في معـركة الإضـرابِ عن الطعام.

وبحسب الدّعوة فإن المسيرة ستكون اليوم الساعة الخامسة مساءً على دوار المنارة بمدينة رام الله.

وتأتي هذه الوقفة تضامنًا مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، والذي يواجهون إدارة السجون وبن غفير بكل ثباتٍ وصمودِ.

وكانت لجنة الطوارئ العليا للحركة الوطنية الأسيرة الجمعة الماضية تعليق خطواتها التصعيدية والإضراب المفتوح عن الطعام الذي شارك فيه أكثر من ألف أسير ضمن معركة "نفير الأحرار" بعد التوصل لنتائج مرضية مع إدارة سجون الاحتلال، لتشكل نصرا جديدا للحركة الأسيرة.

وقالت اللجنة في بيان لها إنه بعد حماقة "بن جفير" وأدواته من استهدافٍ واعتداءٍ على أسرانا في سجن النقب، استدعى الأمر وقفة من قبل مجموع الأسرى على قلب رجلٍ واحد في مواجهة هذا الاعتداء.

وأوضحت أن مجاميع الأسرى كانوا على جاهزية لمواجهة هذا الصلف بالإضراب المفتوح عن الطعام.