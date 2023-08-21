القانوع: عملية الخليل رسالة تحذير بأن محاولة هدم الأقصى ستفجر المنطقة

قال عبد اللطيف القانوع المتحدث باسم حركة حماس إن عملية إطلاق النار في الخليل تتزامن مع الذكرى الـ 54 لإحراق المسجد الأقصى في تمثل رسالة تحذير على أن الأقصى خط أحمر ومحاولة هدمه ستفجر المنطقة برمتها.

وأضاف القانوع في تصريح صحفي صباح اليوم الاثنين، أن تصاعد عمليات المقاومة البطولية في حوارة والخليل وسبقها الأغوار وتل أبيب ومختلف أرجاء الضفة هو تأكيد على جاهزية شعبنا لحماية المسجد الأقصى وإفشال محاولات هدمه وبناء الهيكل الموهوم .

وأكد أن عمليات المقاومة تثبت من جديد فشل المنظومة الأمنية الصهيونية وقدرة المقاومة على ضرب الاحتلال الصهيوني في كل مكان

وحيا أبطال المقاومة الفلسطينية في مختلف مناطق الضفة الغربية الذي يواصلون ضرباتهم ضد المحتل الغاصب وقطعان مستوطنيه بالرغم من عمليات الاغتيال والاعتقال والملاحقات المستمرة