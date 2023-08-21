فحص تصاريح العمل في إسرائيل..كم عدد شركات تشغيل العمال في المحافظات الشمالية (الضفة)؟

آخر أخبار التصاريح وشركات التشغيل..كم عدد شركات تشغيل العمال في المحافظات الشمالية (الضفة)؟

قال الأمين العام لاتحاد العمال في فلسطين شاهر سعد، إن من يعمل في مجال اصدار التصاريح هم عصابات ولا يوجد شركات.

وأضاف سعد أن هناك 60 ألف تصريح صدروا عن طريق السماسرة في المحافظات الشمالية بالضفة المحتلة.

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وقال سعد لـ"الرسالة نت" إنّ هذه التصاريح تجبي ما قيمته مليار شيقل سنويا، عبر عصابات تعمل عن طريق مشغلين فلسطينيين وإسرائيليين.

وأوضح سعد أن هذه العصابات تتقمص دور الشركات، "لا يوجد شركة تعمل بشكل رسمي في المحافظات الشمالية".

كشف مصدر مطلع، عن رفض سلطات الاحتلال، عمل شركات تشغيل العمال في قطاع غزة، تتولى مسؤولية دور الوساطة بين العامل في غزة والمشغل في الداخل المحتل.

وبحسب المصدر الذي تحدث لـ"الرسالة نت" فإن موشيه تترو (مسؤول ضابط تنسيق ارتباط غزة) في حكومة الاحتلال، أبلغ بعض أصحاب الشركات، بأن الحكومة (الإسرائيلية) اجتمعت الخميس الماضي، وقررّت رفض وجود شركات تشغيل في غزة.

وتقدمت 15 شركة للعمل في مجال شركات التشغيل في القطاع، وفقا لما أعلنته وزارة العمل.

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